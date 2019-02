Uccise il figlio, ​«Mattarella mi ha dato la Grazia, ma ho la morte nel cuore»

di Emanuele Minca

Gli occhi dii sono rossi. No, non è colpa del sole, di quel sole accecante che dopo tanti anni può rivedere da uomo libero. Franco Antonio Dri guarda il sole che stenta a riscaldare la piazza di Fiume Veneto, a due passi da Pordenone: e piange. Due giorni fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la Grazia per quest'uomo di 77 anni che quattro anni fa ha ucciso il figlio Alessandro, 47 anni, esasperato al culmine dell'ennesima lite. Alessandro era un ragazzo sfortunato, sconfitto dalla droga: ma era pur sempre suo figlio. E Franco Antonio l'ha ucciso con un colpo di pistola, andando incontro ad una pena più dura di qualsiasi carcere.