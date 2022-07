VENEZIA - La Polizia piange la scomparsa di Francesco Lipari, morto la notte scorsa all'età di 56 anni dopo una breve malattia. Veneziano, già segretario provinciale del Coisp di Venezia, dirigente regionale e da quest'anno segretario nazionale dello stesso sindacato di Polizia, Lipari ha ricoperto ruoli di primo piano nell'organico della Questura veneziana e ha prestato gran parte del proprio servizio al Commissariato di Pubblica sicurezza di Marghera, dove era tuttora residente.

Addio a Francesco Lipari, poliziotto e sindacalista



«Nell'apprendere la triste notizia siamo rimasti senza parole e il nostro primo pensiero è andato alla sua famiglia sottolinea Giorgio Pavan, segretario provinciale del Sap -. Francesco è stato un collega sempre coerente con le proprie idee e i propri pensieri e un sindacalista sempre pronto a portare le giusta migliorie per questa Polizia di Stato che egli amava. Nei confronti, in alcuni casi anche decisi, nei tavoli sindacali ha però sempre messo davanti il bene dei colleghi e la sicurezza nello svolgere questo bellissimo lavoro e anche per questo Francesco ci mancherà moltissimo e per questo la sua memoria non conoscerà l'oblio».



Nel periodo in cui è stato dirigente della segreteria provinciale del Coisp, Lipari non ha risparmiato critiche nei riguardi di colleghi di grado superiore, responsabili, a suo dire, di aver assunto decisioni considerate arbitrarie e non imparziali a danno di altri colleghi, arrivando anche a organizzare manifestazioni di protesta e di volantinaggio davanti alla Questura e al Ministero dell'Interno a Roma. Anche la segreteria nazionale del Coisp ha ricordato il grande valore umano e professionale di Francesco Lipari e l'importante ruolo svolto nel sindacato di Polizia nell'interesse dei suoi colleghi. «Tutti noi siamo stati colti da una profonda angoscia quando abbiamo saputo della scomparsa del nostro caro amico Francesco. Lealtà, onestà, correttezza, grande amore per la Polizia e per i poliziotti sono state le grandi qualità che hanno sempre caratterizzato Francesco, il cui contributo alla crescita etica del sindacato è stato fondamentale. Ciao Francesco, ti piangiamo e ci stingiamo alla tua amata famiglia e agli amici più cari offrendo loro un po' di quell'affetto che tutti noi, tutto il Coisp, tutti i poliziotti che ti hanno conosciuto abbiamo sempre ricevuto da te».



Sposato con una collega conosciuta in servizio e padre di due figli, a Marghera Lipari era molto conosciuto a stimato da tutti. «Era una persona profondamente altruista e che aveva fatto del suo lavoro una ragione di vita lo ricorda un collega del sindacato di Polizia di Venezia Se poteva dava sempre una mano a tutti i colleghi che ne avevano bisogno. Per noi la scomparsa di Francesco Lipari è una perdita enorme».