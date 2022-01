Gli amici biker, la Harley e i suoi cavalli per l'addio a Francesco Bergo

DOLO - Gli amati cavalli e l'adorata Harley Davidson per il suo ultimo viaggio, quello che dalla chiesa di Sant'Ambrogio di Sambruson di Dolo lo condurrà al cimitero di Paluello di Stra, dove sabato pomeriggio sarà tumulato. Francesco Bergo aveva 59 anni.

E' deceduto martedì mattina all'ospedale di Dolo a causa di un tumore inoperabile, al quale, negli ultimi giorni, si era aggiunto il Covid. Durante la sua esistenza, Bergo ha rappresentato per la scienza medica un caso clinico difficilmente decifrabile. Era soprannominato l'uomo bionico perché ha passato indenne molteplici e delicati problemi fisici. Ad avere ragione della sua dura scorza non sono stati gli esiti di un grave infarto subito nel 1997, né problemi generati dal suo secondo cuore, quello di un ragazzo 18enne di Bergamo che dal 2008 batteva nel suo petto. A cedere non è stato neppure l'unico rene funzionante, ricevuto nel 2012 da un 63enne, e nemmeno le serie complicazioni derivanti dall'unico polmone con il quale viveva dal 2015. Manco che manco le conseguenze di due complicati interventi, uno nel 2016 e l'altro nel 2017, subiti per scongiurare gravi difficoltà di circolazione sanguigna.

COLPITO DAL COVID

Il suo motto era non arrendersi mai, ma nulla ha potuto contro un secondo tumore (ne aveva già vinto un altro qualche anno fa), peggiorato dalla comparsa del Coronavirus. Non si è mai sentito un invalido e non ha mai smesso di lavorare nella propria azienda agricola di via Alture a Dolo, tra la coltivazione di ortaggi e la cura di animali di ogni genere, in particolare gli adorati cavalli. Ad accompagnarlo in cimitero ci saranno anche loro, guidati dagli amici del gruppo Natura a cavallo. E, dietro, a debita distanza per non infastidire gli animali, anche gli amici bykers della Riviera del Brenta. La sua passione per i cavalli sarà ora portata avanti dalla figlia Elena Greta.



DONAZIONI

Bergo ha disposto che eventuali donazioni siano versate all'Unità sanitaria dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona che segue i trapianti di rene. Purtroppo non è riuscito ad esaudire un suo grande desiderio, quello di ritrovare e abbracciare i genitori del ragazzo 18enne di Bergamo, il cui cuore batte dentro di me, aveva detto. Aveva fatto numerose ricerche e persino lanciato un appello anche dalle pagine del Gazzettino. Lascia la moglie Michela e la figlia Greta Elena. I funerali avranno luogo sabato alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio a Sambruson di Dolo.