Protesta con i flash dei fotografi professionisti: «Le immagini sul web non sono di tutti»

VENEZIA - I fotografi professionisti chiedono la dignità del loro lavoro e la fine della distinzione tra "semplici fotografie" (che poi sono sempre più spesso quelle che fanno il giro del mondo, perché documentano una situazione) e fotografie nella nuova legge sul dititto d'autore e una serie di altre cose che si possono riassumere con una parola: dignità.



Con #IoLavoroConLa Fotografia ieri notte i fotografi veneziani (tra i quali i bravi professionisti che realizzano le immagini per i quotidiani e i periodici) hanno manifestato alla loro maniera, silenziosamente e con i flash sul ponte di Rialto e davanti alla Basilica della Salute.

Il linguaggio scritto e parlato è usato da chiunque, per comunicare con gli altri. Esistono tuttavia professionisti della parola - scrittori, saggisti, poeti, giornalisti, narratori, eccetera - che dedicano al linguaggio tutta la loro vita e la loro competenza.



«La fotografia ed il video sono divenute mezzi di comunicazione importantissimi per tutti noi - dice il portavoce, Andrea Pattaro - diffusi tanto quanto lo è il linguaggio scritto e parlato. Allo stesso modo, esiste un manipolo di professionisti dell’immagine – fotografi, reporter, videomaker, postproduttori, eccetera – che vivono del loro lavoro con le immagini – fisse o in movimento. Condividiamo con tutti la bellezza e l’importanza di questo linguaggio, e ricordiamo tre aspetti importanti alla base di questo mondo: 1. Le immagini trovate sul web non sono di tutti: hanno un autore a cui fare riferimento per l’utilizzo. 2. La categoria delle “semplici fotografie” rispetto alle “opere fotografiche” è anacronistica e quindi da eliminare. Chiediamo che la fotografia sia giudicata sempre con pari dignità: così come la musica è sempre protetta, non c’è il “semplice motivetto”; la letteratura è sempre protetta, non c’e’ il “brano insignificante”. 3. La fotografia è una professione e il lavoro di chi produce immagini (fisse o in movimento) deve essere riconosciuto. La visibilità non è merce di scambio. I professionisti della fotografia - conclude - vivono del loro lavoro, che va equamente compensato, come tutti i lavori. La promessa di “visibilità” non può essere utilizzata come merce di scambio, giacché rimanda all’infinito il momento del compenso reale». © RIPRODUZIONE RISERVATA