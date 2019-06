«Mi mandi la foto dell'assegno via WhatsApp?»: la Mercedes gli costa carissima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIA -. Non era sembrata tanto strana, al chioggiotto che l'aveva ricevuta, quelladal tizio che stava per vendergli una. «Per dimostrare la serietà delle tue intenzioni» gli aveva detto «altrimenti potrei avere altri acquirenti». E così, per non farsi sfuggire l'occasione allettante, il chioggiotto ha mandato la foto dell'assegno. E, come è facile immaginare, ci ha rimesso i soldi e non ha mai visto l'auto che voleva comprare. Aveva visto l'offerta della macchina su un sito di annunci on line e gli era parsa interessante, tanto da prendere contatto con l'inserzionista ferrarese. Ma proprio perché l'offerta era interessante, in attesa di recarsi a Ferrara a recuperare la macchina, aveva ritenuto plausibile che gli fosse richiesta una prova di buona fede, ovvero la foto dell'assegno circolare con cui avrebbe pagato la Mercedes. Del resto, che rischio c'era?