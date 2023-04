FOSSÒ - Giulia "fenicottero" Zancato, già Miss Riviera del Brenta 2016 e Miss Cinema Veneto 2018, ha vinto sabato sera a Verona, al centro commerciale "Le corti venete" di San Martino Buon Albergo, la prima selezione regionale per Miss Italia, la manifestazione nazionale nella quale aveva già raggiunto quattro anni fa le semifinali. È stata battezzata "fenicottero" per via delle sue lunghe gambe durante il concorso per Miss Riviera del Brenta 2016 a Mira di Venezia.

IL PALMARES

Giulia ha 23 anni e risiede nella frazione Sandon di Fossò. A iscriverla al primo concorso di bellezza è stata la mamma Luisa. Ha al suo attivo vittorie a diversi concorsi di bellezza, tra i quali le fasce di Miss Diadora, collegato al Festival Show, e "Miss Campionaria Padova 2018. E' stata anche una delle "Marie" al Carnevale di Venezia 2018. Nel frattempo si diverte a sfilare con le majorettes della Show band di Fossò, tra le cui fila suona uno strumento musicale anche il padre Zaccheo. Anche ieri ha sfilato per il carnevale per le vie del comune padovano di Piove di Sacco.

SOGNO DI STILISTA

È diplomata in amministrazione finanziaria e marketing, ma ambisce a diventare stilista. Ha sempre sostenuto che per lei «i concorsi di bellezza sono solo un gioco». Ma intanto continua a vincerne parecchi, con legittima soddisfazione sua e dei propri familiari.