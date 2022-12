FOSSÓ - «A Natale tutti ricevono i regali... ma non tutti. L'Amministrazione comunale di Fossò ha speso 16mila euro per le casette di legno e le luminarie di Natale, 7.500 per la Festa veneta e 8mila per la notte bianca e piccoli eventi. Avrebbe potuto tenersi in tasca mille euro per il gruppo anziani».

Il gruppo di minoranza consiliare Generazione attiva ha rimarcato un provvedimento della Giunta comunale con il quale sono state ridotte le aperture invernali della sala al piano terra del Centro civico a due giorni alla settimana. «Anche chi va giocare a carte, regolarmente iscritto all'associazione anziani, ha diritto ad avere una sala calda senza dover ripiegare su un bar, sullo stare a casa o, tanto peggio, a restare al freddo in saletta anziani» attacca Generazione attiva.

Immediata la risposta del primo cittadino di Fossò, Alberto Baratto: «Gli anziani dell'Anteas utilizzano le sale al piano terra del Centro civico il giovedì e la domenica, mentre i gruppi di uomini giocano a carte tutti i giorni. Abbiamo fatto presente che il caro-bollette ci costringe a razionalizzare e quindi diminuire l'accensione del riscaldamento. La decisione è stata presa e concordata con l'associazione Anteas, che ha compreso il problema, chiedendoci tuttavia che il gruppo dei giocatori di carte potesse utilizzare tutti i giorni le sale, anche se non riscaldate e, se possibile, prendere in considerazione di riscaldarle in una terza giornata - spiega Baratto -. Al momento la Giunta sta vagliando tale richiesta, anche in considerazione di altre eventuali razionalizzazioni. I responsabili del gruppo dei giocatori di carte erano stati avvisati e avevano accettato. Per i loro consueti incontri hanno a disposizione la sala riscaldata nelle giornate del giovedì e della domenica. Perché allora questa polemica? Le bugie della minoranza Generazione attiva hanno le gambe corte e il naso lungo» conclude il sindaco.