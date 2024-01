Fossalta di Portogruaro. Arriva il tennis per cechi e ipovedenti: nel weekend le prime gare

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VENEZIA) - Weekend con il blind tennis a Fossalta di Portogruaro per ciechi e ipovedenti.

Oggi e domani, 19 e 20 gennaio, si gioca a Blind Tennis, una disciplina che può essere praticata all'interno delle attività gestite dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, riconosciuta dal CIP quale federazione sportiva paralimpica nel 2010.

Vi parteciperanno atleti con differenti disabilità visive con le stesse regole del Tennis tradizionale fatte salve alcune eccezioni. La pallina infatti è in spugna, è sonora e deve avere un colore che non sia in contrasto con il fondo del campo. È accettata ogni tipologia di racchetta riconosciuta a livello internazionale ma di dimensioni specifiche: massimo 23 pollici per i B1 e massimo 25 pollici per i B2/B3. Anche il campo da gioco si differenzia e per competizioni tra atleti B1 è di dimensioni di 12,80m x 6,10m con la presenza di cordicelle tattili che coprono tutte le linee del campo, a eccezione del rettangolo di battuta.

La rete è alta 83 centimetri per competizioni, mentre tra atleti B2/B3 il campo da gioco standard è di dimensioni 18,28m x 8,23m e la rete è alta 0,90m. Prima di effettuare il servizio colui che serve deve pronunciarsi e attendere che colui che riceve risponde e successivamente ha a disposizione 5 secondi per effettuare il servizio, durante i quali non può modificare la posizione in campo. Inoltre, deve pronunciare la parola “play” immediatamente prima di colpire la pallina. Per le gare di atleti B1 e B2 sono ammessi inoltre 3 rimbalzi e per le gare B3 2 rimbalzi. Appuntamento per questo sabato 20 gennaio alle 9 e domenica alle 14 nei cambi di via Isonzo a Fossalta di Portogruaro.