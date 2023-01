TEGLIO/FOSSALTA - Fossalta apre all'ipotesi della settimana corta e a un maggior coordinamento sul trasporto scolastico con Teglio Veneto. L'allarme lanciato nei giorni scorsi dal sindaco di Teglio Veneto, Oscar Cicuto, sullo svuotamento delle classi legato da un lato all'irrefrenabile denatalità, e dall'altro alla concorrenza del Friuli Venezia Giulia che nei Comuni di confine propone la cosiddetta settimana corta con lezioni dal lunedì al venerdì e il sabato a casa, non è caduto nel vuoto. Il primo cittadino di Fossalta di Portogruaro, Natale Sidran, ha ricordato che il tema era già stato posto alla dirigenza scolastica quando, anche a livello nazionale, si stava discutendo delle misure per il risparmio energetico.

Ipotesi settimana corta

«Prima di giungere a qualsiasi decisione spiega Sidran è necessario prioritariamente sondare le volontà delle famiglie. Una riflessione sull'argomento può certamente essere avviata, anche se poi l'adozione della settimana corta rientra nel regime dell'autonomia scolastica. É pertanto l'istituto a decidere in merito». Alla richiesta di un maggior coordinamento sul trasporto scolastico fatta dal collega Cicuto, Sidran sottolinea che l'amministrazione è disponibile a valutare la possibilità di avere un servizio navetta fra le scuole di Fossalta e Teglio. Del resto sulla scuola ha prosegue il sindaco di Fossalta di Portogruaro - stiamo investendo molto, sia in termini di lavori sulle strutture che in termini di supporto alle attività. Con una recente delibera, la giunta ha esentato dal pagamento del trasporto scolastico tutte le classi che si spostano fuori dal territorio per attività sportive ed ha incrementato il contributo per l'indirizzo linguistico delle elementari, a supporto dell'estensione dell'offerta anche al tempo pieno».

Sidran ricorda poi di aver inserito il servizio di trasporto scolastico anche per portare i ragazzi delle medie al doposcuola a Villanova, e che tutte le gite nei siti locali sono gratuite, sia per il trasporto che per la guida. «I lavori antisismici sono in corso, un altro appalto per il rifacimento delle facciate del blocco Visentini, la realizzazione di nuove pensiline oltre ad altre opere interne è in fase di gara - aggiunge il sindaco -. Infine è in scadenza il bando per la formazione del Secondo piano triennale dell'edilizia scolastica, che accede a fondi Pnrr, cui parteciperemo con l'intervento di adeguamento antisismico della scuola di Villanova. L'attenzione è massima conclude il sindaco - perché contiamo di poter tenere aperte le nostre scuole, rendendole attrattive nel territorio per l'offerta formativa e per la sicurezza degli spazi».