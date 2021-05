Violenta grandinata nel Veneziano, la Coldiretti: «Danni ingenti all'agricoltura» Foto

Una violenta grandinata oggi pomeriggio (7 maggio) ha colpito il Veneziano intorno alle 17: si è abbattuta sui territori di Concordia Saggitaria, San Michele al Tagliamento, Caorle in particolare la zona della Brussa. Oltre mille ettari coltivati sono stati colpiti da una furia improvvisa.

Sono state letteralmente schiacciate le piante di barbabietola che si trovavano in una fase di sviluppo già avanzata. Anche le piante di mais in questo momento alte dai 3 ai 7 cm sono state compromesse dalla grandine, mentre la soia è stata coperta da una coltre di ghiaccio. Danni anche per l’orzo e il frumento ma in particolare per i frutteti e parte dei vigneti con i primi tralci già usciti, precedentemente provati dal gelo delle settimane scorse, ora hanno subito una nuova batosta. “E ’davvero difficile lavorare con queste continue situazioni climatiche estreme, gli eventi atmosferici sono sempre più ravvicinati e violenti, siamo veramente disarmati” afferma Michele Terrin segretario di zona di Portogruaro. Nei prossimi giorni i nostri tecnici saranno occupati per i sopralluoghi in campagna per verificare puntualmente l’esatta entità dei danni.

Il ripetersi di eventi estremi sono costati all’agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. L’agricoltura – conclude la Coldiretti – è infatti l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli.

Veneto sferzato

Danni anche nell'opitergino mottense. I chicchi, di qualche centimetro di diametro, sono caduti abbondanti dal primo pomeriggio anche nel bellunese e nel coneglianese. Saranno da valutare le ripercussioni sul fronte dell'agricoltura. Ci sono stati molti interventi dei pompieri per allagamenti, anche alcuni incidenti per la viabità andata in tilt.