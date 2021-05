La Fondazione di Venezia: avviso pubblico per vendere la sede sul Rio Novo

VENEZIA - Un “avviso pubblico” per vendere la propria sede. La Fondazione di Venezia, dopo la recente cessione della Casa dei Tre Oci agli americani del Berggruen Institute, ha ufficialmente messo in vendita anche la sua prestigiosa sede istituzionale sul Rio Novo, dando un mese di tempo per raccogliere le offerte dei possibili acquirenti. Per l’edificio, valutato sui 16 milioni di euro, vengono richieste proposte economiche valutando però anche “la migliore combinazione con la natura e finalità istituzionali del proponente, e di destinazione d’uso dell’immobile”.

L’avviso è già consultabile e scaricabile dalla pagina del sito della Fondazione di Venezia Avviso pubblico Sede Rio Novo e, spiegano dalla Fondazione, «risponde all’impegno della Fondazione di ottimizzare il proprio portafoglio immobiliare dando seguito agli indirizzi deliberati dal Consiglio Generale dell’Ente, con l’obiettivo di rafforzare nel tempo la capacità di generare nuove risorse da destinare a progetti ed interventi a sostegno del territorio veneziano». «Come previsto da quello stesso piano - aggiunge il presidente della Fondazione, Michele Bugliesi -, abbiamo da tempo avviato il processo di individuazione di una sede nel centro storico veneziano che sappia rispondere alle esigenze presenti e future della Fondazione».