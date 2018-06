Agenti con passamontagna e mitra al Fondaco: cittadini e turisti restano a guardare sbigottiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Arriva la polizia la mattina presto al, ma è solo un’esercitazione. Diverse segnalazioni sono arrivate al giornale dai cittadini per la, ma si trattava solo di un intervento pianificato, una. I veneziani hanno assistito all’arrivo, alle 7.30, di agenti con, come in un film. La Questura ha però subito precisato che si trattava di un’esercitazione e non vi era nessun problema di sicurezza, tranquillizzando i cittadini.