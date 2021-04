SAN DONA' - A bordo di un'auto rubata, in piena notte, tentano di fuggire al controllo dei carabinieri e poi vanno a sbattere. A rendere incredibile questo fatto di cronaca, di per sé non così inusuale, sono i protagonisti: tre minori, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, tutti residenti in città. Nessuno con precedenti, anche se due di loro hanno delle piccole segnalazioni all'autorità giudiziaria per reati contro la persona.

Per quanto...

