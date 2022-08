MIRA – Individuato un cluster di West Nile (Virus del Nilo) a Malcontenta tra il comune di Mira e quello di Venezia: 14 le strade miresi interessate all’attività di disinfestazione straordinaria. Il virus del Nilo torna a colpire Mira dopo il decesso dell’anziana di quasi 84 anni deceduta a fine luglio. L’Ulss 3 Serenissima ha segnalato il caso di West Nile nella zona di Malcontenta di Mira, associato ad altro caso verificatosi nel confinante territorio del Comune di Venezia, ed è stata attivata la procedura di disinfestazione nelle strade interessate per un raggio di 200 metri. Secondo le indicazioni della Regione si verifica un “cluster” quando si verificano “due o più casi” nel raggio di 2 km in un intervallo temporale di quindici giorni dall’inizio dei sintomi” ed in questi caso specifico l’area territoriale interessata, pur essendo divisa tra due comuni, è in un raggio più limitato rispetto ai 2 km. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dei due casi di west nile segnalati dall’Ulss 3 nell’area di Malcontenta ma ciò che è certo è che nei prossimi giorni sarà attivata la disinfestazione nell’area interessata.

IL SINDACO

«L’intervento di disinfestazione affidato alla ditta Triveneta multiservizi – ha comunicato il sindaco Marco Dori in una nota - è autorizzata da entrare in area privata (corte) per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti. Si è in attesa anche dell’evoluzione delle condizioni meteo, dato che le precipitazioni possono incidere sull’efficacia dell’intervento stesso. Queste le quattordici strade interessate dall’intervento di disinfestazione: via della Stazione (fino ad incrocio con via Lago di Misurina); via dei Turisti (fino ad incrocio con via Nicolò dei Conti); via Malcanton (fino ad incrocio con via Pallada); via Pallada (fino ad incrocio con via Amerigo Vespucci); via Marco Polo; via Cristoforo Colombo; via Sebastiano Caboto; riviera Malibran (fino ad incrocio con via Pallada); via Moranzani (fino ad incrocio con via Jacopo del Cassero); via Malcontenta (fino ad incrocio con via Ceresio); via Ceresio; via Verbano; via Nemi e via Trasimeno

I CONSIGLI

Ai cittadini dell’area interessata viene chiesto raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida, di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili, di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida in aree stradali fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dall’azienda sanitaria. Tutte le indicazioni da seguire, prima, durante e dopo l’intervento di disinfestazione non consultabili nel sito internet del Comune di Mira sull’apposita news.