MESTRE - Settima vittima all'Antica Scuola dei Battuti di Mestre. Si tratta di una donna di 94 anni deceduta in struttura. E come se non bastasse l'emergenza Covid, nella casa di riposo di via Spalti arriva anche l'emergenza telefoni. Linee di comunicazione fuori uso. E parenti degli ospiti della struttura allarmati (e arrabbiati) per le conseguenti difficoltà a mantenere i contatti con i propri cari, dopo il nuovo stop alle visite imposto all'indomani dello scoppio del focolaio di coronavirus che a fine luglio ha investito la casa di riposo mestrina, pur in grado nei mesi più duri e drammatici dell'emergenza sanitaria di riuscire, caso pressoché unico in regione, a rimanere fuori da ogni tipo di contagio.

Ad oggi sono 71, tra personale dell'istituto ed anziani, le persone risultate positive al tampone, 7 i decessi registrati. Ora però c'è il problema dei telefoni che dalla scorsa settimana sono finiti ko, come comunica la stessa direzione in un avviso agli utenti sulla home page del sito: Si comunica che le linee telefoniche del C.S. Antica Scuola dei Battuti sono guaste per cause dipendenti dal fornitore del servizio. I tecnici sono al lavoro per risolvere la problematica.

Problematica che tuttavia al momento non e' stata ancora risolta, visto che fino a ieri sera le linee risultavano ancora impraticabili per chi chiamava. Un disagio evidente per le famiglie degli oltre 350 anziani ospiti nella casa di riposo, e che solleva parecchi malumori, soprattutto alla luce della delicata e difficile situazione dei contagi sviluppatisi delle ultime settimane, anche se sta gradualmente migliorando. «Visto l'alto numero dei casi registrati di Covid è inammissibile che non si riesca a comunicare con chi è là dentro per avere informazioni - si lamenta B.D., nipote di un'anziana degente ai Battuti, una 93enne risultata positiva - il guasto va avanti da mercoledì scorso.12 agosto, e noi siamo qui ad aspettare di parlare con qualcuno. Quando si chiama il numero dell'istituto c'é una deviazione verso un centralino che raccoglie le richieste di contatto, poi bisogna rimanere in attesa di essere richiamati, ma intanto passano giornate intere e in noi cresce l'ansia per non avere notizie dirette dei nostri cari, con i quali ormai in pratica non possiamo più avere contatti». Il problema del guasto alle linee telefoniche non è però l'unico ad inquietare i parenti degli anziani, che lamentano un ulteriore disagio, visto che nell'ultimo periodo si sono visti privati anche della possibilità di effettuare le videochiamate: «Quello era almeno un modo di farmi vedere e sentire da mia nonna, portarle un po' di conforto e farle compagnia - dice B.D. -. Ma adesso, a causa del poco personale presente perché purtroppo molti operatori, che dentro svolgono un lavoro davvero encomiabile e che ringrazio per la dedizione, sono a casa per colpa del coronavirus, questa possibilità non c'è più e mia nonna ne risente moltissimo, visto che era l'unico filo che la legava al mondo esterno. Dico la verità, non sono preoccupata dal coronavirus, perchè è asintomatica, ma temo cada in depressione, perché si sente sola e ne soffre».

Una situazione aggravata, secondo la nipote dell'anziana, dal cambio di personale avvenuto poco tempo fa: «A inizio luglio ci hanno detto che la Fondazione, nata dopo la fusione, aveva deciso un cambio di personale tra le strutture residenza Giardino e Scuola dei Battuti. Ma non era il caso di farlo in questo momento, primo perché secondo me si sarebbe limitata la diffusione del contagio, e soprattutto perché ora gli anziani sono seguiti da operatori che ancora non li conoscono bene, non c'é stato il tempo di abituarli, di far capire loro le problematiche di ciascuno, sono in isolamento attorniati da tutte facce nuove. Ho visto gli effetti su mia nonna: l'ultima volta che le ho parlato non sentiva, perché non sapevano che porta l'apparecchio acustico e non glielo avevano messo. È lì da 8 anni, ci siamo sempre trovati bene ed abbiamo un buon rapporto col personale. Ma ora siamo preoccupati per lei, non tanto per il Covid, che in qualche modo avevamo messo in conto come possibilità e di cui non accusiamo nessuno, ma perché la sentiamo depressa e bisognosa di contatti con la sua famiglia. Per questo facciamo un appello affinché questi disagi vengano risolti quanto prima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA