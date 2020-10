Ballottaggio, Favero (centrodestra) ribalta il primo turno e diventa sindaco

Portogruaro - Florio Favero vince le elezioni 2020 ed è il nuovo sindaco di Portogruaro. Esponente del centrodestra ha battuto al ballottaggio con poco più di mille voti di vantaggio Stefano Santandrea che partiva dal 37,02% delle preferenze ottenuto al primo turno con il sostegno di 5 liste (Partito democratico, Articolo Uno, Tutta un'altra Portogruaro, Città per l'uomo, Per Stefano Santandrea Sindaco); Florio Favero (Lista destra Lemene, Lega, Lista Rambuschi, Forza Portogruaro, Lista Toffolo, Portogruaro Futura) era in svantaggio ma ha stretto un'alleanza con la sconfitta del primo turno, la sindaca uscente Maria Teresa Senatore, appoggiata da 4 liste: Senatore sindaco, Liberi insieme, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Il risultato finale è 55 a 45% per Favero

Ultimo aggiornamento: 17:30

