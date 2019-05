Droga, l'ex marito di Manuela Cacco torna in carcere, denunciati 2 suoi "corrieri"

di Vittorino Compagno

Ancora nei guai per detenzione e spaccio di droga il pluripregiudicato 58enne di Campagna Lupia (Venezia) Smeraldo Marigo, ex esponente della Mala del Brenta ed ex marito di Manuela Cacco, la donna di Camponogara accusata con i fratelli Freddy e Deborah Sorgato di avere ucciso, la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, a Noventa, Isabella Noventa. Secondo le forze dell'ordine Marigo rappresenta uno dei soggetti di riferimento per lo spaccio di cocaina per tutta la Riviera del Brenta. Denunciati a piede libero anche due suoi galoppini,...