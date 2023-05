Fincantieri, varata a Marghera la nave Queen Anne (Cunard): può portare 3.000 ospiti

MARGHERA - È stata varata oggi, 3 maggio 2023, con una cerimonia nel cantiere di Fincantieri a Marghera, la 249/a nave della Cunard, Queen Anne, a un anno esatto dal suo viaggio inaugurale verso Lisbona, in programma il 3 maggio 2024. «La giornata di oggi segna un momento significativo per Queen Anne poiché riconosciamo la dedizione di Fincantieri, costruttore navale di grande maestria, che costruirà una nave che rafforzi la nostra posizione di marchio di lusso di fama mondiale», ha detto il presidente di Carnival Uk, Sture Myrmell. «Queen Anne è la terza nave che abbiamo il piacere di costruire per Cunard, un pilastro nella storia della marineria britannica, con la quale condividiamo un vero impegno per l'eccellenza. Costruire una nave per questo armatore ci riporta alle nostre radici» e «ci spinge verso il futuro determinati a unire tradizione e innovazione e rafforzare ulteriormente il nostro rapporto di lunga data», ha osservato Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione navi mercantili di Fincantieri. Il varo - ripercorre una nota - completa la prima fase di costruzione di Queen Anne, che si concentrerà nell'allestimento degli interni. La nave ha una stazza di 113 mila tonnellate e una capacità di 3.000 ospiti articolata su 14 ponti. Queen Anne entrerà in servizio a maggio 2024, formando un quartetto insieme a Queen Mary 2, Queen Victoria e Queen Elizabeth. Sarà la prima volta dal 1999 che Cunard avrà quattro navi in servizio simultaneamente.