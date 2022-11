Fincantieri, ricavi in crescita a 5,3 miliardi, margini in calo. Ripartono gli ordini per le crociere

VENEZIA - Fincantieri, ricavi in crescita a 5.315 milioni (+ 17% rispetto ai primi nove mesi del 2021) ma calano decisamente i margini nel terzo trimestre: Ebitda a 172 milioni contro i 330 dello stesso periodo dell'anno scorso. La posizione finanziaria netta è a debito per 3.030 milioni (2.238 al 31 dicembre 2021), in miglioramento rispetto al 30 giugno 2022 (3.296 milioni), «coerente con volumi di produzione, piano consegne e investimenti», sottolinea il gruppo con base a Trieste e stabilimenti anche a Monfalcone e Marghera. L'Ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a margine del cda dichiara che nel terzo trimestre si sono visti «i primi chiari segnali di ripartenza degli ordinativi cruise, con una richiesta di navi con tecnologie all'avanguardia e alimentate da motori di nuova generazione. Ha inoltre visto l'ingresso di nuovi operatori nel settore delle navi extra lusso, a conferma della ripresa del mercato crocieristico, prima di quanto inizialmente previsto. Anche il settore militare e delle navi offshore mostra un trend molto interessante sia nel breve che nel medio lungo termine». Per Folgiero «stiamo già tracciando una nuova rotta» tuttavia «l'andamento economico risente ancora degli effetti già scontati nel primo semestre oltre al protrarsi dell'incertezza macro-economica e geopolitica e delle spinte inflazionistiche». Sui margini infatti pesano il contesto macro economico e le partite non ricorrenti del primo semestre, chiuso con ricavi a + 16% (3.510 milioni) e risultato netto negativo per 234 milioni (positivo per 7 milioni nello stesso periodo del 2021). Il carico di lavoro complessivo tranquillizza con i suoi 34,5 miliardi (5,2 volte i ricavi 2021), e ordini acquisiti per 3,3 miliardi, 92 le navi in portafoglio. Nel 2022 nei primi nove mesi sono state consegnate 12 navi da 8 stabilimenti, siglato un accordo con Msc per due navi di lusso e uno con Viking Cruises per altre due unità. Inoltre è stato firmato un contratto per una unità extra-lusso con Four Seasons.