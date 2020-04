Fincantieri, riapertura con 200 dipendenti al lavoro, 700 ancora in Cassa

VENEZIA - Riapertura graduale e con ben meno del 10% della forza lavoro nello stabilimento di Marghera di Fincantieri. Sono circa 200 i dipendenti diretti del gruppo cantieristico, addetti alla progettazione e programmazione, tornati oggi in attività nel polo veneziano, tra misure di sicurezza e filtraggio agli ingressi, dove a ciascuno è stata misurata la temperatura corporea. La ripartenza è avvenuta su due turni, per scaglionare più efficacemente gli ingressi: uno con inizio alle ore 8, l'altro alle 8.30. Si sono aggiunti gli addetti delle ditte impiegate nella sanificazione degli ambienti, quelli della security e le guardie ai fuochi.



L'avvio soft è reso possibile - si apprende da fonti aziendali - anche dal fatto che circa 700 dipendenti sono ancora in cassa integrazione, mentre un'altra settantina lavora dalle scorse settimane in smart working. Anche a Marghera si dovrebbe passare a incremento graduale di personale la prossima settimana, con l' obiettivo, compatibilmente con le misure che saranno decise dal Governo, di un ritorno a regime tra fine maggio e inizio giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA