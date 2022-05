Lift, il kolossal di Netflix in piazza San Marco con oltre 400 comparse

VENEZIA - Il Carnevale è ormai trascorso ma ieri mattina in Piazza San Marco, vicino al Museo Correr, si aggiravano decine di comparse in abiti ispirati ai personaggi della Commedia dell'Arte o al sontuoso Settecento veneziano. Primo ciak per il film Lift del regista e produttore cinematografico statunitense Felix Gary Gray, che a Venezia aveva già diretto l'action-movie The Italian Job. Complessivamente sono quattrocento le comparse vestite da Carnevale che partecipano alle riprese in Piazza San Marco, in programma anche stamattina: damine e cavalieri, ma anche Pulcinella, Arlecchino, Brighella, Pantalone e Capitan Spaventa o maschere creative e di fantasia come la Primavera, oltre ad una squadra di finti poliziotti in divisa.

SCENA CORALE

Una grande scena corale, tra le più scenografiche del film che presto sarà su Netflix. Protagonista di Lift, le cui riprese sono iniziate lo scorso febbraio in Irlanda del Nord, il comico e attore Kevin Hart, affiancato da Gugu Mbatha-Raw, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Paul Anderson, Viveik Kalra e dalla cantante Kim Yoon-ji. Nel cast anche Vincent D'Onofrio, che nel 2015 aveva interpretato Vic Hoskins in Jurassic World, quarto capitolo della saga di Jurassic Park. Ma il vero protagonista di Lift è Kevin Hart nei panni di un esperto ladro che, insieme alla sua ex fidanzata, dovrà portare a termine una rocambolesca rapina ad alta quota, a bordo di un un volo 777 da Londra a Zurigo che trasporta 100 milioni di dollari in lingotti d'oro. A metà tra il film d'azione e la commedia Lift, la cui sceneggiatura è stata affidata a Daniel Kunka, rientra nel contratto pluriennale che Hart e la sua società di produzione HartBeat Productions ha firmato con Netflix per quattro film esclusivi. Il Comune di Venezia ha pubblicato un'ordinanza che prevede modifiche alla viabilità acquea, al traffico e la sospensione dell'utilizzo di alcune rive pubbliche per permettere alle imbarcazioni di scena di attraccare. Le riprese, in programma fino al 19 maggio, proseguono a Rialto, San Rocco, all'Arsenale, nella zona dei Carmini e in quella dei Gesuiti. Oggi e domani si girerà in prevalenza a San Marco con l'attracco di un motoscafo DP26 al pontile pubblico del molo di San Marco Todaro, il 12 maggio ciak a Rialto, sul Ponte e sul Canal Grande dalle 5 alle 15, mentre nel pomeriggio ci si sposterà nel Rio dei Gesuiti, fino alle 21.