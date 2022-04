Paura atomica fra passato e futuro, un cineforum storico "illustrato" dagli studenti del Bruno-Franchetti

Un gruppo di studenti dell’istituto Bruno-Franchetti di Mestre partecipa al laboratorio “Cineforum storico. Il Novecento al Cinema”, che rientra nel progetto “PON Apprendimento e socialità”. Il percorso, guidato dai docenti Elena Nardelli e Dino Costantini, è realizzato in collaborazione col Circuito Cinema del Comune di Venezia e si pone l’obiettivo di approfondire i film della rassegna cinematografica a tema. In seguito ad un primo incontro introduttivo centrato sull’importanza del linguaggio del cinema, il gruppo di lavoro ha deciso di presentare il tema atomico, lo ha approfondito dal punto di vista storico e ha scelto 4 titoli di lungometraggi che potessero rappresentare al meglio la tematica complessa e di stretta attualità.

Dopo aver visionato, schedato i film e realizzato la locandina, i ragazzi del liceo Bruno-Franchetti sono pronti a presentare il proprio lavoro. Le proiezioni si terranno al Centro Culturale Candiani nella Sala delle conferenze a partire dalle 17. Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì a partire dal 28 aprile per concludersi il 19 Maggio.

Verranno presentati i seguenti film:

“David Attenborough: una vita sul nostro pianeta” giovedì prossimo,

“Wargames - Giochi di guerra” (5 maggio)

“Rapsodia in Agosto” (12 maggio)

e infine il 19 maggio “Into Eternity: A Film For The Future”.

La locandina