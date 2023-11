Filippo Turetta domani sarà interrogato dal pubblico ministero: questa volta potrebbe decidere di parlare

VERONA - Filippo Turetta, in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin, sarà interrogato domani, 1 dicembre, dal pm Andrea Petroni. Il giovane potrebbe decidere stavolta di parlare davanti agli inquirenti mentre era rimasto in silenzio in occasione dell'interrogatorio di garanzia con il Gip. Sempre domani è prevista anche l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin.