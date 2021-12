In centinaia al centro vaccini: un'ora e mezza di attesa e fila in strada

PORTOGRUARO - Tutti in fila al Centro vaccinazione di Portogruaro. Da questa mattina, lunedì 27 dicembre, il centro dell'East gate Park di Portogruaro è preso d'assalto dai tanti che si sono recati per farsi vaccinare. Così tutti si sono messi in coda in attesa del loro turno. La stima è di almeno un'ora e mezza prima di poter entrare nel laboratorio per la somministrazione del vaccino tanto che la coda ha raggiunto anche la strada per qualche decina di metri. Tra coloro che si vogliono vaccinare ci sono lavoratori che si devono recare all'estero o anziani. Alle 10.30 erano in centinaia in strada in attesa di entrare nel capanno per fare la fila ufficiale.