di Vittorino Compagno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FIESSO D’ARTICO - «C’è una, potrebbe saltare tutto in aria. Dobbiamo controllare la casa». L’ennesima truffa ai danni di una coppia di anziani e della sorella di lui è andata in scena nella mattinata di martedì, nel territorio di, quando due persone spacciatesi per tecnici dell’azienda del gas hanno suonato ai campanelli delle due abitazioni abbinate, quella dove vive con la moglie ile quella dove vive da sola la sorella. Ingentissimo il bottino, che tra oggetti preziosi e denaro supera i. T.D., la moglie e la sorella - anziani, sì, ma molto lucidi - non hanno avuto alcun dubbio e hanno aperto prima il cancelletto della recinzione e poi l’uscio delle rispettive dimore. «Dobbiamo controllare le tubazioni del gas perché ci risulta che avete una perdita