Scontro tra uno scooter e un'auto nella rotonda, due feriti gravi

FIESSO D'ARTICO Poco dopo le 13 di oggi, 24 agosto, un grave incidente in una rotonda: si sono "toccate" un auto e uno scooter. Le due persone a bordo del mezzo a due ruote, che dopo l'urto si è rovesciato sul fianco, sono entrambe. Sono un uomo e una donna. E' lei in particolare, che viaggiava come passeggera, a versare in condizioni preoccupanti. E' stata portata all'ospedale in elicottero.