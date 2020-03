I vigili del fuoco sono intervenuti, martedì mattina, a Fiesso d'Artico per spegnere un incendio che si è sviluppato in un appartamento situato al fianco dell'ex calzaturificio Shy, in zona Barbariga. A provocare la fitta nube di fumo sarebbe stato un corto circuito, Sul posto, oltre ai pompieri, è intervenuta per precauzione anche un' autoambulanza, ma non si registrano feriti. Ultimo aggiornamento: 12:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA