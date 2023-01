Fiera dell’Alto Adriatico, turismo e sport: domenica di grandi eventi a Caorle

CAORLE - Domani, domenica 29 gennaio, si comincia alle 10 un'intensa giornata di eventi a Caorle: primo appuntamento al Palaexpomar con il taglio del nastro dell’edizione n. 52 della Fiera dell’Alto Adriatico organizzata da Venezia Expomar Caorle, Associazione Jesolana Albergatori, comuni di Caorle e Jesolo. Sarà presente il governatore Luca Zaia mentre madrina sarà Chiara Visentin che con i suoi 22 anni è la più giovane associata di Federalberghi Caorle. Al termine l’incontro su “Sport e turismo: nuove opportunità di crescita. Gli eventi: Giro d’Italia”, con la presentazione dell’arrivo di tappa a Caorle del 24 maggio prossimo.

Tra gli ospiti del convegno, Kristian Ghedina (ex campione di sci) e come relatori Luca Moretti, presidente Apt Livigno; Federico Caner, assessore al turismo del Veneto, moderatore Andrea Vidotti, il manager dei campioni. Obiettivo del convegno: evidenziare il forte connubio tra il mondo dello sport e il turismo e quanto lo sport può fare da traino per il turismo stesso.

Conclusione degli eventi del mattino con il “Buffet Fiera”: lo chef David Perissinotto presenterà, in diretta, il suo piatto per Caorle.