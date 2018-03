Fidanzati invitati a cena e uccisi dal prof geloso, la perizia: era lucido

di Gianluca Amadori

CHIRIGNAGO - Stefano Perale era pienamente capace di intendere e di volere quando, nel giugno dello scorso anno, invitò a cena nella sua abitazione dii fidanzati, di 32 e 30 anni, per poi narcotizzarli e ucciderli, dopo aver infierito sul corpo della ragazza Lo ha stabilito ladisposta dal giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Marta Paccagnella, nell'ambito dell'incidente probatorio chiesto dal sostituto procuratore Giorgio Gava. Gli esperti hanno lavorato per mesi e ora concludono che il professore mestrino di inglese, omicida reo confesso,seppure evidenziando profili di scarsa serenità, non tali, però, da poter tramutarsi in una incapacità. I risultati della perizia, depositati ieri in cancelleria, saranno discussi nell'udienza di domani, anche alla presenza dei difensori di Perale, gli avvocati Matteo Lazzaro e Nicoletta Bortoluzzi.Il professore, tutt'ora detenuto,: Anastasia, infatti, era incinta al quinto mese. L'episodio di inaudita violenza si verificò il 17 giugno dello scorso anno: Perale aveva invitato a cena Anastasia (che in passato era stata una sua allieva) assieme al suo compagno, con l'intenzione di attirarli in una trappola...