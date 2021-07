Fiamme all'alba: incendio doloso distrugge una Bmw parcheggiata in una stazione di servizio della A4

CESSALTO/CAORLE - Le fiamme all'alba mandano in fumo una BMW nel parcheggio della stazione di servizio Calstorta Nord della A4. Per gli investigatori non ci sono dubbi: il rogo è doloso. L'allarme è scattato questa mattina verso le 5. L'incendio ha interessato una Bmw X1 di proprietà di una dipendente del vicino Autogrill, residente a Caorle. Subito sono arrivati i Vigili del fuoco di Treviso con la Polizia autostradale di San Donà di Piave. I Pompieri hanno lavorato sodo per spegnere le fiamme. Purtroppo dell'auto non è rimasto che un ammasso di lamiere. Gli investigatori sono certi che il rogo è di origine dolosa. La donna di Caorle ha spiegato di non aver mai ricevuto minacce. Al vaglio ora ci sono le telecamere di videosorveglianza che puntano sul parcheggio.