VENEZIA - Ha 100 anni gli hanno rinnovato la patente . E per evitare che ieri prendesse la sua auto mettendosi alla guida da Massa Carrara, dove abita, e arrivasse fino al Lido, la parte veneziana della sua famiglia lo ha raggiunto per festeggiare il suo compleanno. Stiamo parlando del capitano di macchina navale Salvatore Falconi. Ingegnere motorista, è il fratello maggiore del comandante Ferruccio Falconi, console generale a Venezia del Lesotho nonchè "storico" capo pilota della Corporazione piloti dell'Estuario. Salvatore è il lucido testimone di avventurose vicende marittime in giro per il mondo compiute proprio assieme al fratello soprattutto in Sud America, accumulati dalla profonda passione per il mare. Ed è legatissimo a Venezia, dove ha vissuto per molti anni, poiché proprio in città fondò nel 1958 una compagnia d'armamento assieme al fratello che ha gestito per alcuni anni il piroscafo "Marinello", successivamente venduto in Grecia. Salvatore Falconi una vota a riposo si è trasferito definitivamente in Versilia a Marina di Carrara, sua terra natale, dove ancora oggi nelle mattinate di sole esce in barca con il suo gozzo per andare a pesca nel Golfo del Tigullio. A Salvatore è stata persino stata rinnovata la patente di guida alcuni giorni fa. Ieri assieme al figlio Cesare avvocato, al fratello e a tutti i nipoti ha festeggiato a Carrara questo traguardo.