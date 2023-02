VENEZIA - Il Carnevale 2023 ha finalmente eletto le sue regine. Sono state selezionate ieri le dodici Marie, nel corso di un lungo pomeriggio, conclusosi intorno alle 20, interamente dedicato alla proclamazione di coloro che saranno chiamate ad immergersi nell'atmosfera magica e spensierata di uno dei periodi dell'anno più attesi. Ecco i nomi delle giovani scelte dalla commissione: Giulia Caramel, Laura Libbi, Beatrice Raffael, Caterina Minach, Elisa Bermani, Lavinia Malerba, Giorgia Boldrin, Martina Codolo, Giulia Polselli, Matilde Grandesso, Agata Scarpa e Sara Barbiero. Mentre le due damigelle, classificatesi cioè al 13. e 14. posto, che vivranno insieme alle Marie le ultime due giornate del Carnevale, sono Veronica Boscolo Cegion e Mariam Gargiulo.

IN CORSA

Sono 55 (su 73 richieste di partecipazione raccolte nei giorni scorsi dalla patron della manifestazione, Maria Grazia Bortolato) le ragazze che si sono presentate ieri all'appello, molte di loro accompagnate da mamma e papà, pronti a supportarle in quest'avventura tutta veneziana e nei quali si leggeva un'evidente emozione. Tra loro c'è chi ha scelto di prendere posto in disparte, aggiornando telefonicamente i parenti che attendevano qualche notizia, chi invece ogni tanto estraeva dalla borsa snack e bibite da distribuire alle figlie in attesa di presentarsi davanti alla giuria, formata da Roberto Papetti, Massimo Checchetto (il presidente), Marco Vidal, Claudio Vernier, Giovanni Giusto, Gloria Rogliani, Claudia Marchiori, Cristina Scarpa, Giulia Seguso, Francesco Briggi, Francesca Pederoda e Paolo Polato. Alcune di loro hanno raggiunto la Scuola Grande San Giovanni Evangelista con largo anticipo, verso le 14, cercando di celare la tensione con qualche sorriso nervoso, stemperata dalle Marie dell'edizione scorsa del Carnevale che fin da subito hanno dispensato generosi consigli e chiarimenti sul concorso a quante li richiedevano. «Oggi (ieri, ndr) sento nel cuore un po' di nostalgia, rifarei tutto daccapo. Sto rivivendo il momento della mia selezione ha commentato Alice Bars, Maria dell'anno nel 2022 Le ragazze mi sono apparse curiose e lo confermano le tante domande che mi hanno rivolto: volevano sapere che cosa devono aspettarsi da questa esperienza e che cosa avranno davanti a loro. Nell'arco dell'anno scorso ho vissuto tante e bellissime esperienze, come quella al Salone nautico, particolarmente divertente. Sono al terzo anno di università e le idee sul mio futuro sono ancora un po' confuse, ma quel che so è che il Carnevale e l'organizzazione che vi sta dietro ora mi attira ancora di più».

A parte qualche eccezione, l'outfit scelto dalle ragazze era perlopiù casual, composto da pantalone attillato a vita alta e blazer dai colori più disparati. A completare il tutto, uno stivaletto in tinta con tacco alto, e capelli sciolti accuratamente piastrati o definiti da morbide onde. Chiamate a gruppi di cinque con cartellino identificativo al collo, le partecipanti tutte fra i 18 e i 28 anni, residenti nella Città metropolitana o nate a Venezia nel corso dell'attesa si sono concesse qualche chiacchierata fra loro predisponendosi in cerchio. Qualcuna, con dei concorsi di bellezza già alle spalle, più sicura e spontanea nell'atteggiamento, mentre le altre ancora un po' esitanti nell'approccio alla nuova avventura. Il 20 febbraio sarà eletta dalla giuria la Maria dell'anno insieme a quella de Il Gazzettino, votata dai lettori del quotidiano attraverso il coupon pubblicato dal 6 al 18 febbraio.