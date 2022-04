VENEZIA - Campo dei Mori, mercoledì sera. Di colpo arrivano ragazzi più o meno da ogni calle che confluisce lì, a due passi dalla chiesa della Madonna dell'Orto. E all'improvviso il campo si anima. In contemporanea, con il passare delle ore, alla centrale operativa della Questura iniziano ad arrivare chiamate in serie di residenti della zona che raccontano di musica ad alto volume, schiamazzi, canti e ragazzi che parlano senza rispettare il silenzio che la sera porta con sé.



L'INTERVENTO



L'aumentare delle segnalazioni spinge gli agenti ad avvertire anche la polizia locale e in pochi minuti in campo dei Mori arriva anche alcune pattuglie della polizia e dei vigili. Di fronte le forze dell'ordine si trovano un gruppo di circa trecento ragazzi in festa: c'è la musica, ci sono gli alcolici e qualcosa da mangiare. Poliziotti e vigili parlano con loro e, dialogando, li convincono a continuare la festa senza problemi ma a condizioni di lasciare il campo allo scoccare della mezzanotte. Un accordo che i trecento giovani rispettano in pieno, come confermato dall'annullarsi delle telefonate di segnalazione alle forze dell'ordine. Per i giovani nessuna conseguenza dal momento che non si trattava di una manifestazione (che quindi avrebbe avuto bisogno di un'autorizzazione) né erano violate le norme di sicurezza.

Una festa improvvisata, capace di far infuriare i residenti, corsa con ogni probabilità sui canali social e che ha radunato tantissimi giovani ma che oltre alle numerose segnalazioni dei residenti attorno a campo dei Mori non ha prodotto: scaduto l'orario fissato, i ragazzi se ne sono andati come accordato con la polizia.



PLATEATICI FUORILEGGE



Non si ferma il lavoro della polizia locale per contrastare i plateatici extra-large con il risultato che ogni giornata di controlli che si chiude, porta in dote una nuova sanzione.

L'ultima in ordine di tempo è arrivata ieri pomeriggio quando i vigili urbani hanno passato in rassegna tre locali in campo Santa Margherita: una sola sanzione dopo che nei giorni scorsi alcuni locali tra gli Ormesini, Rialto e Cannaregio avevano ricevuto la seconda multa personale, una sorta di ultimo avvertimento: vedersi sanzionati una terza per il mancato rispetto della delibera comunale che riporta i plateatici alle concessioni pre-pandemia, fa scattare in immediato la revoca del plateatico per un anno.