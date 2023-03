Causa di servizio a 20 anni dal Dpr, il bilancio della Fervicredo: pienone al seminario

MESTRE - Grande partecipazione al seminario della associazione Fervicredo sul “Dpr 461 a vent’anni dall’entrata in vigore. Processo di riconoscimento della causa di servizio e dei benefici collegati. Attualità e prospettive” che si è svolto ieri - 24 marzo - a Mestre.

Una giornata di studi rispetto alla quale Mirko Schio, presidente dell’Associazione Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere, esprime la grande soddisfazione sua e dell’intera Onlus: “E’ stato davvero lusinghiero vedere la quantità di persone accorse all’appuntamento ed anche notare con quale coinvolgimento e quale attenzione tutti hanno seguito i lavori, dal primo all’ultimo istante. Tutto è certamente dipeso dall’altissimo livello dei nostri Relatori – ha sottolineato – ai quali rivolgiamo ancora una volta il nostro sentito ringraziamento, per la pronta disponibilità dimostrata nel fornirci il loro contributo prezioso, considerata la loro competenza e la loro preparazione. Questa ennesima esperienza volta allo studio, all’approfondimento, alla formazione, non fa che testimoniare, d’altro canto, quanto ancora ci sia bisogno di iniziative come questa, e quanto ancora sia importante fornire anche in questa maniera un sostegno robusto lungo la strada per il perseguimento di diritti e interessi che nei confronti delle Vittime del Dovere e dei loro Familiari devono trovare massima espansione e totale realizzazione. Grazie, dunque, anzitutto a tutti i nostri illustri compagni di viaggio, Damiano Donadello, Luigi Lista, Massimo Pierangeli, Maurizio Guerra e Gabriele de Götzen, e naturalmente tutta la squadra di Fervicredo che lavora instancabilmente ogni giorno. Ma grazie anche a tutti coloro i quali sono intervenuti a riempire la platea, dimostrando di riporre fiducia ed apprezzamento per il nostro operato”.

“Sentimenti – conclude Schio – che sono stati dimostrati ampiamente anche dalla piena partecipazione all’assemblea generale dei Soci Fervicredo APS che si è tenuta nel primo pomeriggio. Uno degli innumerevoli momenti in cui non solo facciamo il punto sulle attività ma anche e soprattutto raccogliamo e rinnoviamo l’entusiasmo, la convinzione e l’ostinazione che continueremo a mettere nel dare a tutti i nostri amici l’aiuto necessario a trovare la forza di Ri-vivere”.