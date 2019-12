Bilancio del ventennale alla Fervicredo: sempre in campo a fianco delle forze dell'ordine

L'associazione Fer. Vi. Cr. e Do. (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere) ha festeggiato ieri, 20 dicembre, nella sede di via Bottenigo a Marghera la fine dell'attività di quest'anno che è stato quello del Ventennale: molto positivo il bilancio del presidente Mirko Schio (al centro nella foto) che ha accolto soci, amici e simpatizzanti pwer il classico brindisi: molte le autorità presenti, ma soprattutto i volontari che si impegnano per tutti gli appartenenti delle forze dell'ordine vittime di incidenti o infortuni.



In serata c'è stata poi la cena degli auguri anche per il sindacato di polizia FSP guidato dal segretario Franco Maccari (fra i fondatori anche della Fervicredo): ospite d'onore - fra il centinaio di invitati a Officine Italia - il questore di Venezia Maurizio Masciopinto. © RIPRODUZIONE RISERVATA