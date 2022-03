LIDO DI VENEZIA - Torna dalla prossima settimana la corsa notturna del ferry boat di linea 17. La tempistica è già stata definita. Dalla notte tra venerdì e sabato verrà ripristinata da Actv la corsa in partenza dal Tronchetto per il Lido alle ore 00.20. In pratica, almeno su questo fronte, si torna ai livelli pre Covid. Attualmente l'ultimo collegamento per rientrare in isola con l'propria auto è alle 23.30. Dopodiché bisogna attendere le 5 del mattino per la corsa successiva. Da venerdì sera ci sarà anche la corsa dopo mezzanotte: un'aggiunta che recepisce le istanze arrivate dalla cittadinanza raccolte dal Comune grazie all'impegno dell'assessore al Bilancio e alle Partecipate, che si è a lungo battuto per questo risultati. La corsa sarà attiva tutti i giorni feriali e festivi, non solo nel weekend e sarà prenotabile tramite le consuete modalità (attraverso il sito web www.actv.it e call center Dime 041 041). Dalla primavera in avanti, per tutta la bella stagione, tornerà in orario anche, in pianta stabile, la corsa notturna dal Lido per il Tronchetto.

IL RISULTATO

«Pur in una situazione economica ancora incerta - ha commentato l'assessore Zuin - siamo riusciti, con i tecnici dell'azienda, a trovare le economie per la messa in esercizio di questa corsa notturna, che nasce dall'ascolto della cittadinanza del Lido e di Pellestrina con cui era stato preso un impegno. La prospettiva di lavoro è quella di garantire anche l'omologa corsa da Lido San Nicolò per l'estate di modo da consentire una piena vivibilità delle isole durante la stagione balneare 2022. Vorrei sottolineare il grande sforzo compiuto da amministrazione comunale, Avm ed Actv per questo obiettivo». Poi Zuin ha ricordato come si è arrivati a questa soluzione importante per garantire la mobilità dei residenti. «L'azienda, su mia richiesta, ha dapprima verificato la possibilità di incrementare il servizio in fascia notturna e successivamente reperito le risorse necessarie - ha proseguito Zuin - tramite sinergie con il resto dell'esercizio, per metterla in produzione. Un ringraziamento dunque va rivolto ai tecnici, al management e alla disponibilità dei lavoratori Actv, per la sensibilità dimostrata in una fase comunque incerta e complessa per le casse dell'azienda. Un percorso iniziato dall'ascolto della cittadinanza - che mi ha testimoniato l'esigenza, legata alla vita quotidiana, di poter rientrare al Lido con l'auto anche in tardo orario - e proseguita con un confronto interno tra amministrazione e Avm/Actv e orientato ad ottenere questo primo importante risultato». Anche il centrosinistra minoranza nel consiglio di municipalità del Lido e Pellestrina ha ricordato come la richiesta di ripristino della corsa notturna della linea 17, fosse stata al centro di un ordine del giorno proposto dalla minoranza. Oggi, dopo mesi di discussione e dibattito aperto si arriva a questo risultato, segnale positivo di ripartenza per tutta la comunità isolana.