Le Ferrovie pagano la pulizia â€‹degli archi del Ponte della Libertà

Ora è certo che i 222 archi del ponte della Libertà, prima o poi, verranno liberati dalle barriere di detriti e colonie di ostriche che li ostruiscono e hanno trasformato il ponte in una gigantesca diga che divide a metà la laguna. Le Ferrovie dello Stato hanno infatti risposto ai consiglieri del Gruppo Misto in Comune di Venezia, Renzo Scarpa e Ottavio Serena, che procederanno «per fasi successive, sin dal prossimo anno, interessando alcune arcate per volta secondo una programmazione basata sule effettive priorità manutentive».