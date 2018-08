Cosa galleggia sul Canal Grande? E' una Ferrari da F1

di Loris Drudi e Michele Fullin

Tutti i servizi sul Gazzettino del 31 agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - La F1 sbarca a Venezia: il gemellaggio con Monza e il GP d'Italia porta una Ferrari in laguna. La Rossa galleggiante diventa simbolo del legame tra l'eccellenza sportiva italiana e i gondolini, le F1 della laguna, e avviene un anno dopo l'accordo tra MotoGP e Regata Storica. A benedire il gemellaggio oggi pomeriggio sono stati il sindaco, ma anchepresidente Fia (arrivato in ritardo causa volo aereo), epatron della F1 targata Liberty Media. A completare il gemellaggio, che cade anche nei giorni della Mostra del Cinema, sono i trofei in vetro artistico che verranno consegnati ai tre piloti sul podio a Monza, offerti dalla città di Venezia e realizzati dai maestri di Murano.«Bene l'entusiasmo, ma ricordiamo che siamo ancora noi gli inseguitori» ha concluso Arrivabene, senza mai perdere d'occhio i suoi piloti di oggi ma anche di domani (acclamatissimo Charles Leclerc, oggi all'Alfa Sauber, al Cavallino nel 2019 o più facilmente nel 2020). Piloti che da oggi sono a Monza, dove il Gp vedrà le vetture in pista da domani, con le libere.