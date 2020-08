Ferragosto, traffico sulle autostrade del Veneto: bollino rosso sulla Venezia-Trieste. Mezzi pesanti fermi: ecco quando

Traffico nella settimana di Ferragosto. Giornate di partenze, le prossime, sulle autostrade venete e nonostante l’incognita Covid è di nuovo rosso il bollino sulla Padova-Venezia e attorno al nodo di Mestre: previsto infatti un altro fine settimana caratterizzato da traffico intenso, specie verso le località di villeggiatura.



Concessioni Autostradali Venete conferma dunque in buona parte le previsioni dello scorso weekend: per il fine settimana è prevista la possibilità di traffico critico, in particolare sabato e con rallentamenti soprattutto in direzione Trieste-Venezia, nel tratto di A4 tra Padova Est e il Bivio con la A57 ad Arino e alla barriera di Mestre Villabona.



Bollino giallo in direzione Trieste già a partire da venerdì 7 agosto, in particolare al pomeriggio, poi rosso per tutta la giornata di sabato 8 agosto e di nuovo giallo domenica 9 agosto fino a lunedì 10 mattina. In direzione opposta (Milano) bollino giallo per traffico intenso per l’intero weekend, fino a lunedì compreso, a causa dei rientri.



Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore venerdì 7 agosto dalle ore 16.00 alle 22.00, sabato 8 agosto dalle ore 8.00 alle 22.00 e domenica 9 agosto dalle ore 7.00 alle 22.00.



Prima di mettersi in viaggio, Concessioni Autostradali Venete consiglia di consultare la situazione del traffico in tempo reale attraverso i canali informativi nel sito www.cavspa.it o la App Infoviaggiando, con informazioni e notiziario vocale costantemente aggiornati.