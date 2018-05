Fermato senza documenti di carico autista tace, scattano i controlli

di Marco Corazza

SPINEA - Fermatodel carico, l'autistasu cosa sta trasportando:allertati i Vigili del fuoco. Il Nucleo battereologico chimico del Comando metropolitano di Venezia sta intervenendo aper appurare se nel pesante mezzo vi siano sostanze pericolose. Sono stati gli agenti delladi Mira a fermare il pesante mezzo lungo la. L'autista non aveva con se alcuna documentazione sulla merce trasportata.Per questo è stato disposto il sequestro del mezzo, trasferito presso la "Top Car" di Spinea. Nel deposito l'uomo alla guida si è chiuso in se stesso non rispondendo agli agenti che lo incalzavano sul tipo di merce che stava trasportando. Per questo è stato allertato lo specialedei Vigili del fuoco che sta appurando se all'interno del mezzo vi siano. I Pompieri hanno indossato le apposite tute di protezione, non lasciando nulla al caso.