VENEZIA - Grave infortunio subìto durante la naja ben 55 anni fa, a causa dell’incendio scatenato da una lampada alimentata a kerosene. Riporta a tempi molto lontani, quando c’erano ancora la leva obbligatoria e pure la Jugoslavia, l’ordinanza con cui la Cassazione ha accolto il ricorso di un ex soldato contro il ministero della Difesa. Ora la Corte d’Appello di Venezia dovrà riesaminare favorevolmente la sua richiesta di ottenere i benefìci destinati alle vittime del dovere.



L’INCIDENTE

La speciale elargizione e l’assegno vitalizio sono previsti da una legge del 2005. Ma l’incidente risale addirittura al 1968, quando l’allora giovane stava svolgendo il servizio militare e quel giorno stava partecipando all’attività di attivazione e controllo di postazioni fisse di difesa lungo il confine fra l’Italia e la Jugoslavia. All’interno di un bunker, il percorso era illuminato da una lampada ad olio sorretta da un compagno d’armi, che ad un certo punto l’aveva alimentata attraverso una tanica in cui era contenuta una miscela di idrocarburi. Si era così innescato un violento rogo che aveva causato invalidità permanenti al ragazzo, poi diventato un adulto a cui prima il ministero della Difesa, poi il Tribunale e quindi la Corte d’Appello avevano però rifiutato il ristoro economico. In particolare i giudici di Venezia nel 2019 avevano stabilito che «l’incendio si era sviluppato per l’improvvida azione del commilitone», mentre la norma impone di «considerare solo gli eventi determinati dalla pericolosità dell’attività svolta o dalle particolari condizioni di fatica o di usura cui i militari erano stati costretti».



IL RICORSO

L’ex soldato ha così presentato ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che fosse stata «ritenuta necessaria la prova dell’esistenza di un collegamento tra il danno subito e la pericolosità in sé dell’attività svolta, senza considerare che il rischio richiesto poteva anche aggravarsi per circostanze derivanti dalla condotta di terzi», come era appunto avvenuto a causa «della concreta necessità di vincere l’oscurità del luogo in cui si operava», illuminando il bunker «in assenza di altri mezzi».



LA MISSIONE E LE CONDIZIONI

Ad oltre mezzo secolo dal fatto, la Suprema Corte gli ha dato ragione, ritenendo soddisfatti i due presupposti indicati dalla legge, cioè la «missione di qualunque natura» e le «particolari condizioni ambientali od operative». Da una parte, va indennizzata l’invalidità riportata in qualsiasi tipo di attività, sia «di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità» sia «del tutto ordinaria». Dall’altra, il beneficio scatta quando le condizioni di intervento vanno oltre «al normale modo di svolgimento di una determinata funzione».

Per esempio, gli “ermellini” hanno ricordato che «è stato riconosciuto lo status di “equiparato alle vittime del dovere” al militare in servizio di leva che, durante un’esercitazione notturna, da svolgersi con armi inerti, è rimasto ferito a causa dell’esplosione di una bomba carica utilizzata per errore altrui». Lo stesso deve perciò avvenire pure di fronte a un rogo «sprigionato da una lampada ad olio sorretta da un commilitone che l’aveva alimentata mediante una tanica di kerosene» e «occorso durante l’attività di vigilanza in un bunker».

Per la Cassazione, quella era certamente una «missione» e c’erano le condizioni «particolari», in quanto «l’insorgenza dell’incendio» è stata «determinata da una improvvida organizzazione degli ambienti al cui interno si svolgeva l’attività dei militari, un rischio sicuramente maggiore di quello tipico connesso alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti istituzionali».