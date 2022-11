Focus sul fenomeno dei neet, i giovani che non studiano e non lavorano

MESTRE - Un focus mirato sul fenomeno dei giovani che non studiano né lavorano, i "neet". E' un evento dell’associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile (la AsVeSS) in collaborazione con l’Istituto superiore internazionale di ricerca educativa (Isre) e la Regione Veneto. Si tratta di 4 incontri per territorializzare l’Agenda 2030 firmata nel febbraio scorso tra la stessa Regione e le due associazioni (ASviS e AsVeSS).

Gli appuntamenti, che affrontano temi di particolare rilevanza per il territorio veneto sono rivolti, in primis, ai Comuni e agli enti aderenti al Forum regionale per la sostenibilità e saranno l’occasione per riflettere su come le realtà locali possono partecipare al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda.

Il primo dei 4 incontri tratta il tema “Con i giovani per contrastare il fenomeno dei Neet”: si terrà il lunedì 7 novembre a partire dalle 15 alla sede ISRE in via dei Salesiani a Mestre e avrà appunto come focus il fenomeno dei giovani che non studiano né lavorano con l’obiettivo di indicare nuove opportunità per progettare e gestire filiere educativo-scolastiche. Il seminario proporrà un confronto inedito: verranno condivise le esperienze di giovani, che illustreranno il loro punto di vista su formazione, transizione al lavoro e, successivamente, ci sarà un confronto con operatori del sistema educativo-scolastico, istituzioni e imprese.

I risultati del confronto verranno rielaborati in un documento da portare nei tavoli istituzionali per dare voce ai giovani e costruire per loro un futuro di piena cittadinanza.

Al seminario prenderanno parte Michela Possamai (presidente ISRE). Francesco Calzavara (assessore a programmazione, bilancio e patrimonio del Veneto), Giorgio Santini (presidente AsVeSS), Silvia Oliva (ricercatrice senior, Fondazione Nord Est), Sandra Fontana (Confartigianato imprese Vicenza) e Paolo Gubitta (università di Padova). Saranno, inoltre, presenti per il confronto con i giovani: Tiziano Barone (Veneto Lavoro), Anna Tessaro (comune di Valdagno), Gianfranco Refosco (CISL Veneto), Giuseppe Venier (Umana), Matteo Dittadi (Istituto salesiano San Marco) e Davide Girardi (IUSVE).