Addio Luciano, il cerimoniere della Fenice trovato morto in casa

di Michele Fullin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Fenice era la sua casa. Anzi no: era la sua vita. Non c'è frequentatore del nostro teatro che non sappia chi fosse Luciano Aricci. Bastava entrare ed era lì, con il suo sorriso dolce e quella cordialità un po' british. Per i dipendenti del teatro e chi conosceva appena oltre il livello del saluto, egli aveva pronto un aneddoto che lo riguardava. Luciano è mancato mercoledì a 76 anni, nella sua casa in Frezzeria. Era così abitudinario che al personale del teatro non poteva sfuggire una...