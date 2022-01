VENEZIA - Il 2022 per La Fenice parte sotto i migliori auspici e a gongolare è soprattutto il cassiere dell'ente lirico che ha raggranellato in soli tre giorni (30, 31 dicembre e ieri 1° gennaio) ben 550 mila euro. Una cifra da capogiro. Il massimo introito da sempre per quel che riguarda un appuntamento solenne come il Concerto di Capodanno diretto quest'anno da Fabio Luisi. Il sessantaduenne direttore genovese, per la seconda volta alla guida dell'Orchestra e del Coro della prestigiosa Fondazione veneziana per quello che è l'appuntamento di musica classica più seguito della programmazione televisiva italiana, ha proposto nella prima parte del concerto la Sinfonia n. 9 Dal nuovo mondo di Dvoák. Pagina celeberrima del compositore céco, che già altre volte abbiamo ascoltato in questa circostanza per il suo carattere internazionale, la Sinfonia di Dvoák rappresenta l'incontro tra due civiltà, quella europea e quella americana. Melodie ispirate al folclore statunitense, nero e dei pellirosse, si fondono in una mirabile sintesi con i tratti tipici della musica popolare céca. La varietà coloristica e la vitalità ritmica di questo celebre lavoro sono state rese con rigore ed eleganza da Luisi che ha saputo trarre dall'orchestra veneziana una pregevole compattezza di suono.

IN TELEVISIONE

La seconda parte del concerto, quella trasmessa da Rai1 (Dvoák, invece, si potrà ascoltare in tv su Rai5 il 24 febbraio), si è aperta con il coro Feste! Pane! Feste! dalla Gioconda di Ponchielli (solista Emanuele Pedrini). Sempre autorevole il coro della Fenice, guidato dal nuovo maestro Alfonso Caiani, pur con le voci inevitabilmente ovattate per l'utilizzo doveroso delle mascherine. Dopo la deliziosa Barcarolle dai Contes d'Hoffmann di Jacques Offenbach, il soprano sudafricano Pretty Yende ha proposto l'incantevole valzer di Giulietta Je veux vivre dans le rêve dal Romeo et Juliette di Charles Gounod, facendosi apprezzare per il suo timbro brillante. È stata poi la volta del tenore americano Brian Jadge che con la sua voce tornita e piena ha cantato Vesti la giubba dai Pagliacci di Leoncavallo.

Di seguito, sono state proposte alcune delle pagine più amate di Verdi, come il coro Chi del gitano i giorni abbella! dal Trovatore, il Preludio del primo atto di Traviata e dalla stessa opera il coro Di Madride noi siam mattadori. Si sono ascoltati ancora Nessun dorma dalla Turandot di Puccini (prima della conclusione del programma anche il finale dell'opera con l'inno all'amore) e Una voce poco fa dal Barbiere di Siviglia di Rossini. Brian Jagde si è imposto per la solidità vocale mentre Pretty Yende per la duttilità dei colori e la ricca coloratura.

LOHENGRIN

Per la prima volta il programma dava spazio anche a Wagner, compositore particolarmente legato alla città lagunare, dove concluse i propri giorni nel 1883. Luisi ha efficacemente diretto il preludio all'atto terzo del Lohengrin. Come tutti gli anni non potevano mancare il consueto Va', pensiero, sull'ali dorate del Nabucco e il brindisi Libiam ne' lieti calici dalla Traviata riproposto come bis contrappuntato dagli applausi del pubblico. Da segnalare ancora le coreografie di Diego Tortelli, interpretate dai ballerini dell'Aterballetto in suggestivi luoghi della città, dal labirinto della Fondazione Cini alla Biennale e infine da Palazzo Grassi.

L'ANNUNCIO

Intanto in un clima di festa il sovrintendente della Fenice, Fortunato Ortombina, ha già annunciato il direttore del prossimo Capodanno. Ritornerà, infatti, Daniel Harding, già protagonista di passate edizioni di questo fortunato appuntamento. E infine la ciliegina sulla torta con i risultati della vendita dei biglietti. Praticamente sold out continuato per i tre giorni di programma. In tempi di ristrettezze e di pandemia, è un risultato straordinario.