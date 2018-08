Maila, i lividi in faccia: «Tutti sapevano che lui la picchiava»

di Diego Degan

CAVARZERE - Chi non sapeva nulla e chi sapeva tutto. Maila Beccarello ha perso la vita, a soli 37 anni , incapace di districarsi tra questi due estremi,a chi poteva darglielo e senza accettarlo da chi aveva capito e la spronava a cambiare vita. «Tesoro, cosa ti successo?» le aveva chiesto un'amica barista solo la settimana scorsa. Maila era entrata nel locale, un bar del centro, con indosso unche, però, non riuscivano a nascondere lache le prendeva mezzo volto. Maila non aveva risposto a parole, ma solo con uno sguardo rassegnato e se n'era andata via subito. «Non era la prima volta che la vedevo con gli occhi gonfi o con dei segni sul viso, ma lei non ha mai