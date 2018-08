di Angela Pederiva (ha collaborato Diego Degan)

MAILA, AMMAZZATA DI BOTTE





LA CASA DELL'ORRORE - LA CASA DELL'ORRORE -

LE IMMAGINI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Autopsia di un amore malato. Sezionati sul tavolo del paese e dei social, e ricomposti con il senno di un tragico poi, eccoli qua i pezzi di un rapporto tossico: le illusioni e le delusioni, i ricatti emotivi, gli alti altissimi e i bassi bassissimi, l'apparente normalità esibita in pubblico, la devastante angoscia nascosta nel cuore.Tutto raccontato, ma più spesso dissimulato, attraverso un. Come quelle di un anno e mezzo fa, che a rileggerle adesso suonano come un doloroso e sinistro: «Io la festa delle donne non la festeggio, per me non è nessuna festa della donna. In memoria di tutte quelle povere donne uccise da chi diceva di amarle».