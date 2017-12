Addio alla prof. Zugni Tauro, colonna dello Iulm e inventrice del Palio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRE - La città perde uno dei suoi pilastri culturali: ieri mattina, all'età di 86 anni, se n'è andata. Apprezzata storica dell'arte, è stata docente, autrice di varie pubblicazioni, esponente di spicco del volontariato cittadino. E poi, inventrice del Palio. «Me lo ricordo bene quell'anno - racconta il nipote Giuseppe Di Palma -: saremmo stati una quindicina a cucire costumi e a credere in questa rappresentazione storica così come mia zia l'aveva estrapolata dalla storia di Feltre del Cambruzzi». Era il 1978 e da allora la Zugni Tauro è sempre stata legata alla sua creatura. «Viveva a Venezia, a Cannareggio, ormai da molti anni - ricorda il nipote - ma non mancava mai di chiedermi chi vinceva. Pur non essendo una tifosa sfegatata, apparteneva al quartiere Duomo».Laureata all'in lettere (con indirizzo storico dell'arte), è stata docente all'Istituto Colotti e poi, dall'inizio alla fine della sua vita feltrina, allo Iulm. L'istituto privato di lingue moderne, fondato nel 1968 e portato in città dall'onorevole Leandro Fusaro, vide nella Zugni Tauro una figura di riferimento tant'è che venne nominata pro rettore. A sua firma uscirono diverse pubblicazioni. Le principali riguardarono Gaspare Diziani, l'amato pittore del Settecento nato a Belluno e operante a Venezia, appartenente alla scuola di Sebastiano Ricci. Dall'arte alla natura, successo ebbe anche il volume dedicato ai Monti del Sole (con le foto di Giovanna Dal Magro). Restando in ambito ambientale, Anna Paolo Zugni Tauro fu prima attrice anche del volontariato, fondando a Feltre le sezioni di Italia Nostra (con Corrado Bosco e Ferruccio Franzoia) e degli Amici dei musei (con Tina Granzotto Basso Bagolan). Con questo spirito fu protagonista di una stagione vissuta all'insegna della difesa del territorio e delle sue bellezze: una mostra allestita alla Fondazione Cini valorizzò a tal punto la città di Feltre da convincere la Soprintendenza a far diventare gli scavi del Duomo un museo. Stessa genesi per la mostra Abitare in campagna da cui iniziò a prendere piede, anche a Feltre, un concetto di architettura di tutela anche delle strutture in qualche modo secondarie. Uno spirito di difesa del patrimonio artistico e culturale perfettamente riassunto nel reportage La bella stagione di Feltre. «Valori in cui ha creduto sino alla fine, con la sua abituale tenacia», sottolinea il nipote.Anna Paola Zugni Tauro era figlia di Pino e di Maria Basso (maestra di musica titolare di una storica scuola cittadina). Era sorella di Nicoletta (mancata lo scorso anno) e di Libero. Oltre a quest'ultimo lascia i nipoti Giuseppe, Paola, Lucia e Vittore e gli amati pronipoti Caterina, Piera e Davide. Il funerale verrà celebrato venerdì, alle 15, nella chiesa degli Angeli.Raffaella Gabrieli