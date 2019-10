di Maurizio Dianese

COSA È SUCCESSO

Questione di. Leerano sempre e solo sui soldi. È la legge dantesca del contrappasso per cui il più riccodel Nord Italia, il boss che si è ritirato dall’attività nel 1995 con almeno, ha sbarellato proprio sui soldi. Ne sono convinti i suoi familiari, dalla mamma alla sorella, dai cugini ai cognati.Del resto Felice Maniero ha dato di matto - nel vero senso della parola - negli ultimi due anni, quando si è reso conto che non poteva continuare a fare la vita da nababbo. Ecco la, sempre più forte. Ecco gli. Ecco la, verbale più che altro, ma visto che le urla venivano dall’uomo che ha condannato a morte senza pensarci almeno una dozzina di persone, si capisce il terrore della poverache pure ne aveva passate con Felix di tutti i colori e tutto aveva superato per amore.