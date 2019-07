Lo Stato deve rimborsare lo 007 calunniato da Felice Maniero

di Angela Pederiva

VENEZIA - Giusto per avere un'idea di quanto tempo è passato dall'inizio di questa storia, basti pensare che quel giorno Bettino Craxi ricevette a Milano il primo avviso di garanzia dal pool di Mani Pulite. Era il 15 dicembre 1992 e a Marghera, invece, in un'auto rubata e abbandonata nel parcheggio del motel Agip venne scoperto dalla polizia un carico di armi proveniente dall'ex Jugoslavia e destinato alla mafia siciliana: un rinvenimento propiziato dallacon l'intervento dei. Per quell'episodio, a distanza di 27 anni, ora lo Stato dovrà rimborsare un suo servitore, un ex funzionario del Sismi accusato dall'allora boss Felice Maniero di aver organizzato un falso ritrovamento per fare carriera, ma assolto con una sentenza diventata definitiva ancora un decennio fa, motivo per cui ora il Tar del Lazio ha imposto che gli vengano rifuse le rilevanti spese legali sostenute.