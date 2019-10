Felice Maniero: «Devo uscire dal carcere per proteggere mia figlia»

di Davide Tamiello

«Signor giudice, ho riconquistato a fatica la mia libertà. Le pare che con il passato che ho e che mi perseguita, farei qualcosa per tornare in prigione?». Felice Maniero , pur a distanza di tanti anni, non ha perso la sua proverbiale schiettezza. Ha giocato a carte scoperte, durante le due ore di interrogatorio di garanzia con il gip in carcere a Bergamo (l'ordinanza è dei colleghi di Brescia, quindi l'audizione si è tenuta per rogatoria), tanto da dare un nome alle sue paure: Antonio Marietto Pandolfo.L'ex colonnello di Faccia D'Angelo, suo fedelissimo fin dagli albori della Mala del Brenta, uscirà dal carcere il 29 ottobre, dopo aver scontato la condanna all'ergastolo sentenziata dai giudici veneziani nel 1996. Pandolfo, in questi anni, è sempre stato un cruccio per Maniero: non è un segreto che Marietto l'abbia giurata a